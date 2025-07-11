Бывший гендиректор «Торпедо» сдал следствию 12 арбитров, которым давал взятки
Инсайдер Карпов: Скородумов назвал следствию 12 арбитров, которым давал взятки
Фото: [ФК «Торпедо»]
Бывший генеральный директор московского «Торпедо» Валерий Скородумов назвал следствию имена 12 арбитров, которым давал взятки за обеспечение положительного результата, сообщил инсайдер Иван Карпов.
Ранее следствие отправило под домашний арест арбитра Богдана Головко, который подозревается в сознательной ошибке в матче «Торпедо» — «КАМАЗ». Встреча закончилась со счетом 1:1, и этот результат обеспечил автозаводцам прямой выход в РПЛ.
Накануне КДК РФС исключил «Торпедо» из числа участников РПЛ за организацию договорных матчей. В решении дисциплинарного органа упоминались игры с «Родиной», «Уралом» и «Шинником», но не фигурировал матч с «КАМАЗом».
Предполагается, что в деле о коррупции в российском футболе могут оказаться замешаны и другие клубы, не только «Торпедо».
Портал «Подмосковье сегодня» рассказал, что может ожидать «Торпедо» и кто заменит клуб в РПЛ.