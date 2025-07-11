Бывший гендиректор «Торпедо» сдал следствию 12 арбитров, которым давал взятки

Ранее следствие отправило под домашний арест арбитра Богдана Головко, который подозревается в сознательной ошибке в матче «Торпедо» — «КАМАЗ». Встреча закончилась со счетом 1:1, и этот результат обеспечил автозаводцам прямой выход в РПЛ.

Накануне КДК РФС исключил «Торпедо» из числа участников РПЛ за организацию договорных матчей. В решении дисциплинарного органа упоминались игры с «Родиной», «Уралом» и «Шинником», но не фигурировал матч с «КАМАЗом».

Предполагается, что в деле о коррупции в российском футболе могут оказаться замешаны и другие клубы, не только «Торпедо».

Портал «Подмосковье сегодня» рассказал, что может ожидать «Торпедо» и кто заменит клуб в РПЛ.