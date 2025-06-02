Бывший главный тренер «Ахмата» не согласился с Кокориным в оценке уровня РПЛ

Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев в разговоре со Sport24 прокомментировал слова нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина, который в грубой форме высказался об уровне РПЛ.

Ташуев считает, что лига находится на хорошем уровне, если учитывать ТВ-картинку, посещаемость и качество футбола.

«Сегодня у нас очень хорошая, молодая сборная. Ребята растут как на дрожжах: Батраков, Кисляк. Все потому, что им дали играть рядом с мастерами. Честно: даже женский футбол сейчас интересным стал», — сказал специалист.

Ташуев предположил, что слова Кокорина вряд ли связаны с какой-либо обидой. Вероятно, футболист «как тогда брякнул стулом, так и здесь языком», допустил тренер.

Ташуев имеет в виду случай, когда в 2018 году Кокорин с друзьями избили нескольких человек. Футболист ударил оппонента стулом и около года провел в тюрьме.

Сергей Ташуев подал в отставку с поста главного тренера «Ахмата» после поражения в первом стыковом матче с «Уралом» (1:2). В ответной игре грозненский клуб взял реванш (2:0) и сохранил прописку в РПЛ.