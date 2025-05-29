Главный тренер «Ахмата» ушел в отставку после поражения от «Урала»

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев подал в отставку после поражения от «Урала» в первом стыковом матче за право играть в РПЛ, сообщили в пресс-службе грозненского клуба.

Готовить команду к ответной встрече будет Федор Щербаченко.

«Ахмат» уступил в Екатеринбурге — 1:2, хотя вел в счете после первого тайма: Георгий Мелкадзе забил ювелирным по точности ударом со штрафного.

Ответный матч состоится 31 мая. «Ахмат» может сохранить место в РПЛ, даже если уступит в противостоянии с «Уралом». Грозненцы могут рассчитывать на вакансию, освободившуюся после того, как РФС отказал в лицензии подмосковным «Химкам».

В другом стыковом матче «Пари НН» обыграл на выезде со счетом 2:1 «Сочи». «Ахмату» нужно болеть за нижегородцев, чтобы остаться в РПЛ при собственном поражении. Если и «Пари НН», и «Ахмат» пройдут своих соперников в стыковых матчах, в РПЛ может остаться «Оренбург».