SHOT: бывший хоккеист «Металлурга» Яценко избил сотрудника полиции

Бывший хоккеист новокузнецкого «Металлурга» и системы омского «Авангарда» Алексей Яценко оказался в центре скандала после того, как избил полицейского, вызванного его знакомой.

По данным SHOT, инцидент произошел в ночь на четверг, 19 декабря, когда 28-летний Яценко проводил время с подругой в Амурске Хабаровского края. В какой-то момент девушка обратилась в полицию с заявлением о том, что хоккеист, ныне работающий тренером, напал на нее.

Когда на место происшествия прибыл полицейский, Яценко встретил его с агрессией и начал бить уже с порога, нанеся около пяти ударов по лицу.

В результате спортсмена задержали. Сейчас рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Мытищах задержали мужчину, который в ходе ссоры до смерти избил знакомого. Инцидент произошел в строительной бытовке, которая находилась в поселке Вешки. Мужчины выпивали, когда один из них напал на другого.