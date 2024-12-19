В Мытищах задержали мужчину, который в ходе ссоры до смерти избил знакомого

В Мытищах задержали уроженца Астраханской области в возрасте 38 лет, который забил насмерть своего знакомого. Об этом сообщает ГСУ СК России по Подмосковью.

По информации ведомства, преступление было совершено 15 декабря в строительной бытовке в поселке Вешки. Мужчины распивали спиртное и поссорились. В ходе разборок подозреваемый избил оппонента до смерти.

На мужчину завели уголовное дело. В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.