Бывший игрок НХЛ сравнил ледовую арену в Грозном со стадионами в Северной Америке

Хоккейный дворец был открыт 25 августа. Зюзин был приглашен как специальный гость. Экс-хоккеист пояснил, что организаторов интересовало мнение игрока, много лет поигравшего на заокеанских площадках.

«Честно скажу, я просто шокирован — в самом лучшем смысле этого слова! Инфраструктура арены «Ахмат», как, кстати, и всего Грозного, — высшего уровня. Много лет играл в «Сан-Хосе» и «Миннесоте», могу сказать, что в этих клубах НХЛ на домашних аренах у хоккеистов такие же условия, как у хоккеистов из Грозного. Более того, в каких-то моментах энхаэловские стадионы могут арене «Ахмат» и позавидовать», — сказал Зюзин.

«Ахмат» станет домашней ареной клуба молодежной лиги «Ахмат-Гранит». Зюзин выразил уверенность, что в скором времени в Грозном появится и клуб Континентальной хоккейной лиги.