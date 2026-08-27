Хобби или расстройство: как понять, что видеоигры начали управлять жизнью

Несколько часов за компьютерной игрой после работы еще не свидетельствуют о зависимости. Определяющее значение имеют способность человека контролировать свое поведение и влияние игр на повседневную жизнь, рассказал « Газете.Ru » психиатр-нарколог Руслан Исаев.

Первым тревожным признаком специалист назвал потерю контроля: человек играет дольше, чем намеревался, и не может сократить время, несмотря на неоднократные попытки. Второй сигнал — постепенный отказ от сна, общения, спорта и других прежних интересов. Насторожить также должны проблемы на работе, в учебе или отношениях и продолжение игры при понимании ее негативных последствий.

Дополнительным поводом присмотреться к ситуации может быть выраженная раздражительность или тревожность при вынужденном перерыве. Однако такая реакция сама по себе не позволяет поставить диагноз.

Согласно критериям Всемирной организации здравоохранения, игровое расстройство характеризуют нарушение контроля, приоритет игр перед другими занятиями и продолжение игры вопреки вредным последствиям. Поведение должно заметно нарушать личную, семейную, социальную, учебную или профессиональную жизнь и обычно сохраняться не менее 12 месяцев.

Если человек способен добровольно сделать паузу, а его сон, работа, отношения и остальные увлечения не страдают, речь, вероятнее всего, идет о хобби. При утрате контроля и нарастающих проблемах необходима профессиональная оценка врача.