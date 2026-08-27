Сезон простуд приближается: когда в России может наступить пик ОРВИ

Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями в России начнет расти осенью, а наиболее высокие показатели могут быть зафиксированы с декабря по февраль. Такой прогноз ТАСС озвучил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов.

По его словам, небольшой подъем возможен уже в конце августа. Это связано с завершением периода минимальной летней заболеваемости и возвращением россиян из отпусков.

Эксперт рекомендовал заранее подготовиться к эпидемическому сезону: соблюдать правила личной гигиены, регулярно проветривать помещения и избегать близкого общения с заболевшими. При появлении симптомов инфекции следует оставаться дома и обращаться за медицинской помощью.

Чуланов также посоветовал пройти ежегодную вакцинацию против гриппа в период с сентября по ноябрь. Оптимальность этих сроков подтверждает и Роспотребнадзор: после прививки организму требуется около двух недель для формирования иммунитета. При этом вакцина защищает именно от гриппа, а не от всех видов ОРВИ, помогая уменьшить вероятность тяжелого течения болезни и осложнений.