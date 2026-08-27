Родинка начала меняться: пять признаков, с которыми стоит обратиться к врачу

Изменение внешнего вида родинки не обязательно говорит об онкологическом заболевании, однако некоторые признаки требуют осмотра дерматолога. Об этом « Газете.Ru » рассказала дерматовенеролог Центральной клиники CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Большенко.

Насторожить должны быстрое увеличение невуса, появление асимметрии и неровных границ, неоднородная окраска, уплотнение либо образование узелков на поверхности. Поводом для обращения к врачу также являются трещины, ранки, кровоточивость, воспаление, боль и зуд — особенно если родинка постоянно соприкасается с одеждой и травмируется.

Обычный доброкачественный невус чаще имеет симметричную форму, четкие контуры и равномерный телесный или коричневый оттенок. Потемнение, появление красных и розовых участков либо заметная потеря пигментации нуждаются в профессиональной оценке. Асимметрию, изменение краев, цвета и размера родинок к тревожным сигналам относит и Роспотребнадзор.

Проверить образование врач может с помощью дерматоскопии. Во время этой безболезненной процедуры кожу изучают под многократным увеличением, оценивая структуру невуса и распределение пигмента без нарушения его целостности.