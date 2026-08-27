Родинка начала меняться: пять признаков, с которыми стоит обратиться к врачу
Большенко: рост и кровоточивость родинки могут быть опасными признаками
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Святов/Сгенерировано нейросетью]
Изменение внешнего вида родинки не обязательно говорит об онкологическом заболевании, однако некоторые признаки требуют осмотра дерматолога. Об этом «Газете.Ru» рассказала дерматовенеролог Центральной клиники CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Большенко.
Насторожить должны быстрое увеличение невуса, появление асимметрии и неровных границ, неоднородная окраска, уплотнение либо образование узелков на поверхности. Поводом для обращения к врачу также являются трещины, ранки, кровоточивость, воспаление, боль и зуд — особенно если родинка постоянно соприкасается с одеждой и травмируется.
Обычный доброкачественный невус чаще имеет симметричную форму, четкие контуры и равномерный телесный или коричневый оттенок. Потемнение, появление красных и розовых участков либо заметная потеря пигментации нуждаются в профессиональной оценке. Асимметрию, изменение краев, цвета и размера родинок к тревожным сигналам относит и Роспотребнадзор.
Проверить образование врач может с помощью дерматоскопии. Во время этой безболезненной процедуры кожу изучают под многократным увеличением, оценивая структуру невуса и распределение пигмента без нарушения его целостности.