Шесть футболистов с российским паспортом могут сыграть в Лиге чемпионов

Накануне определились все 36 участников общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. В главном футбольном еврокубке смогут принять участие шесть футболистов с российским паспортом.

Голкипер ПСЖ Матвей Сафонов дважды выигрывал Лигу чемпионов, а французский клуб остается в числе главных претендентов на титул. Никита Хайкин из норвежского «Буде-Глимт» также пробовал свои силы в главном еврокубке. А вот остальные четверо россиян — дебютанты.

Перешедший в «Галатасарай» Алексей Батраков впервые сыграет не только в ЛЧ, но и вообще в еврокубках. Из-за отстранения российских клубов у него просто не было такого шанса.

В общий этап Лиги чемпионов сенсационно пробился «Сабах». Сразу у трех игроков клуба есть одновременно и российский, и азербайджанский паспорт. Речь идет о голкипере Амине Рамазанове, полузащитниках Абдулле Хайбуллаеве и Алексее Исаеве. Если первые двое являются игроками ротации, то Исаев — твердый игрок основы и один из лидеров команды.

Ранее портал «Подмосковье сегодня» рассказал о русском следе в азербайджанском «Сабахе».