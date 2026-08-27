Любите майонез, но хотите снизить калорийность: пять вариантов замены

Полностью отказываться от майонеза необязательно, однако его частое и обильное употребление заметно повышает калорийность рациона. Заменить привычный соус более легкими заправками можно постепенно, рассказала « Газете.Ru » терапевт и диетолог Елена Себко.

Самый простой вариант — натуральный йогурт без добавленного сахара. Для более насыщенного вкуса в него можно положить горчицу, зелень, чеснок, специи или добавить лимонный сок. Другой основой для соуса может стать сметана умеренной жирности.

Густую заправку для салатов и бутербродов можно приготовить из мягкого творога либо творожного сыра, взбитого с йогуртом и зеленью. Для некоторых блюд подойдет измельченный авокадо с лимонным соком и специями. Он содержит преимущественно ненасыщенные жиры, но также остается достаточно калорийным продуктом, поэтому размер порции имеет значение.

Тем, кому сложно сразу отказаться от привычного вкуса, врач посоветовала смешивать небольшое количество майонеза с йогуртом, постепенно увеличивая долю последнего.

Выбирая готовую заправку, следует изучать пищевую ценность и состав, а не ориентироваться только на слово «легкий». Пониженная жирность иногда сопровождается повышенным содержанием соли или сахара. Высокую калорийность обычного майонеза значительной долей жира объясняет и Роспотребнадзор.