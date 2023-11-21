Бывший игрок сборной России Дзагоев завершил карьеру в 33 года

Бывший футболист ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев объявил о завершении карьеры. Заявление 33-летнего игрока приводится на сайте его нынешнего клуба – греческой «Ламии».

«За последние 5 лет у меня было много травм, поэтому я принял это решение так внезапно. Я решил – хватит. Становится тяжело как морально, так и физически», – сказал Дзагоев.

Полузащитник провел за «Ламию» всего два матча, после чего получил травму подколенного сухожилия, а после восстановления повредил икроножную мышцу.

Алан Дзагоев дебютировал за ЦСКА в 17 лет весной 2008 года. Он выступал за армейский клуб до 2022 года. С ЦСКА футболист выиграл три чемпионата и четыре Кубка России.

Полузащитник провел 59 матчей за сборную России, в которых забил девять мячей. Дзагоева называли самым талантливым российским футболистом своего поколения, но многочисленные травмы помешали ему в полной мере реализовать свое дарование.