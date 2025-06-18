Бывший игрок сборной России Марио Фернандес может вернуться в РПЛ

34-летний футболист взял годичную паузу в карьере. Марио Фернандес успешно выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год. Бразилец с российским паспортом уже приостанавливал свою карьеру, после чего вновь вернулся в Россию, но уже не в ЦСКА, а в «Зенит», за который отыграл один сезон.

Марио Фернандес провел 33 матча за сборную России, принимал участие в чемпионате мира 2018 года, отметившись голом в ворота сборной Хорватии в четвертьфинале.

«Торпедо» в минувшем сезоне заняло второе место в Первой лиге и завоевало прямую путевку в РПЛ.

Ранее известный нападающий Федор Смолов рассказал о своих планах относительно продолжения карьеры.