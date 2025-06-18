Бывший игрок сборной России Марио Фернандес может вернуться в РПЛ
Sport Baza: Марио Фернандес ведет переговоры с «Торпедо»
Фото: [ФК «Зенит»]
Бывший защитник ЦСКА, «Зенита» и сборной России Марио Фернандес ведет переговоры с московским «Торпедо», возвращающимся в РПЛ, сообщил телеграм-канал Sport Baza.
34-летний футболист взял годичную паузу в карьере. Марио Фернандес успешно выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год. Бразилец с российским паспортом уже приостанавливал свою карьеру, после чего вновь вернулся в Россию, но уже не в ЦСКА, а в «Зенит», за который отыграл один сезон.
Марио Фернандес провел 33 матча за сборную России, принимал участие в чемпионате мира 2018 года, отметившись голом в ворота сборной Хорватии в четвертьфинале.
«Торпедо» в минувшем сезоне заняло второе место в Первой лиге и завоевало прямую путевку в РПЛ.
Ранее известный нападающий Федор Смолов рассказал о своих планах относительно продолжения карьеры.