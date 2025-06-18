Смолов высказался о продолжении карьеры

Нападающий Федор Смолов в соцсетях высказался на тему продолжения карьеры. 35-летний футболист признался, что окончательного решения еще не принял.

Смолов отметил, что предложения ему поступали, в частности, из американской МЛС, но он всерьез над ними еще не думал.

«Мне надо понять, хочу ли вообще играть. Физически чувствую себя хорошо, ментально взвешиваю, пытаюсь разобраться. Просто я оцениваю риски, их как будто немало», — написал нападающий.

Смолов заявил, что пока наслаждается «чемпионским отпуском».

В минувшем сезоне форвард стал чемпионом России в составе «Краснодара». По окончании «быки» объявили о расставании со Смоловым. Нападающий сыграл в 16 матчах РПЛ, отметившись одним голом и одной результативной передачей. После зимней паузы он выходил на замену в трех матчах чемпионата, отыграв в общей сложности 42 минуты.

Ранее стало известно, что переход нападающего Мерлинда Даку из «Рубина» в «Зенит» сорвался.