Бывший капитан СКА забросил первую шайбу за «Каролину»

Бывший капитан петербургского СКА Александр Никишин, готовящийся к старту в первом полноценном сезоне за «Каролина Харрикейнз», забросил первую шайбу в составе клуба НХЛ.

В предсезонном матче «Каролина» уступила «Флорида Пантерз» в овертайме со счетом 4:3. Во втором периоде Никишин подобрал шайбу у синей линии, элегантно — практически на месте — обыграл соперника, продвинулся к левому кругу вбрасывания и точно бросил. Кроме того, россиянин поучаствовал еще в одной голевой атаке «Ураганов», отметившись результативной передачей на Джастина Робидаса.

Также в матче принимали участие российские форварды «Каролины» Иван Рябкин и Глеб Трикозов, которые очков не набрали.

Ранее главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери рассказал о готовности Александра Овечкина к новому сезону. 40-летний капитан «Вашингтона» пропустил большую часть тренировочного лагеря из-за повреждения.