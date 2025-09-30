Тренер «Вашингтона» рассказал о готовности Овечкина к новому сезону в НХЛ

40-летний форвард пропустил большую часть предсезонки из-за повреждения и только на днях вернулся к тренировкам на льду, катаясь в бесконтактном джерси.

«Я знаю, что он все это время занимался, катался и делал все возможное в свои 40 лет, чтобы быть готовым к старту сезона в следующую среду. Так что я рассчитываю на него, хотя он многое пропустил. Надеюсь, что в эти последние девять дней он сможет набрать форму максимально близко к оптимальной», — сказал Карбери.

Первый матч сезона «Вашингтон» проведет в ночь на 9 октября против «Бостон Брюинз».

Ранее стало известно, что капитан «Флорида Пантерз» Александр Барков пропустит семь-девять месяцев из-за травмы.