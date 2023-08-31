Бывший менеджер Coldplay хочет отсудить у рок-группы 13 миллионов долларов

Бывший менеджер британской рок-группы Coldplay Дэйв Холмс подал в суд на коллектив, с которым проработал 22 года, сообщает The Daily Mail.

Уволенный в 2022 году Холмс настаивает на выплате ему $13 млн.

Он утверждает, что ему не заплатили за работу над новыми альбомами и подготовку к туре 2024-2025 гг.

Адвокаты истца считают, что Холмс достоин такой компенсации, так как за время своей работы с Coldplay превратил группу в одну из самых успешных в истории музыки.

Противоположная сторона оспаривает требования экс-менеджера, заявив, что контракт с ним истек в 2022 году, и его было решено не продлевать.

На счету Coldplay семь призов «Грэмми» в различных номинациях. С 2000 по 2021 годы группа выпустила девять альбомов.