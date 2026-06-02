Текущий ремонт врачебной амбулатории завершился в Барвихе Одинцовского округа. Об итогах работ рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В рамках ремонта в здании амбулатории провели внутреннюю отделку, обновили инженерные коммуникации и привели в порядок входную группу.

«Проведенный ремонт позволит создать более комфортные условия для пребывания пациентов и работы медицинских специалистов», — отметил главврач Одинцовской больницы Иван Каприн.

Жители могут попасть на прием к терапевту и педиатру, а также узким специалистам. Также работают кабинеты диагностики, дневной стационар, аптека.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в рамках обращения к жителям рассказал о строительстве новых больниц.