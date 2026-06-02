Восемь тысяч подростков устроятся на работу в Нижегородской области летом

В Нижегородской области этим летом планируют вывести на работу около 8 тысяч подростков. Кадровый центр «Работа России» запустил программу временной занятости для молодежи от 14 до 18 лет, и спрос уже красноречиво обгоняет прошлогодние показатели. На данный момент заключено 174 договора с работодателями, трудоустроено 310 человек — для сравнения: год назад в это же время действовало всего 11 договоров, а работать начали 19 ребят. Такой резкий рост говорит о том, что идея нашла отклик и у бизнеса, и у семей. Об этом сообщает pravda-nn.ru .

Обычно летние каникулы для школьников — это время отдыха, но регион предлагает совместить его с первой серьезной занятостью. Программа не про формальную галочку: подростки могут попробовать себя на производственных предприятиях, в учреждениях здравоохранения, культуры, школах и детских садах. Перечень вакансий живой и конкретный — от помощника воспитателя и библиотекаря до ученика слесаря или электромонтера, оператора аттракционов, курьера или рабочего по озеленению. По сути, это не просто подработка, а возможность пощупать профессию изнутри, понять ритм реальных рабочих процессов и корпоративную культуру.

Для ребят это еще и ощутимые деньги. В 2026 году работодатели заявляют зарплату в диапазоне 27–35 тыс. рублей, что заметно выше прошлогодних 22,4–30 тыс. Плюс из областного бюджета добавляют финансовую поддержку — от 1 863 до 2 795 рублей в месяц за фактически отработанное время. На эти выплаты в этом году выделено уже более 1,9 млн рублей. Так что первый серьезный доход становится не мифом, а четко просчитанной реальностью.

Важно: трудоустройство официальное, с безопасными условиями и своевременными выплатами. Для 14-летних нужно согласие родителей, тем, кто младше 15, — еще и разрешение органов опеки. Перед выходом на работу обязателен медосмотр за счет работодателя, а из документов пригодятся паспорт, ИНН, СНИЛС, счет в банке и трудовая книжка. Заявление можно подать дистанционно через портал «Работа России» или лично в любом офисе кадрового центра области. Министр демографии и развития человеческого капитала Игорь Пантюхин называет это инвестицией в будущий кадровый потенциал: ребята не просто зарабатывают, а проживают опыт, который помогает выбрать направление дальше. Регион участвует в федеральном проекте по профориентации молодежи, и временная занятость становится одним из ключевых инструментов, чтобы школьник не растерялся после выпуска, а уже имел представление, куда двигаться.

