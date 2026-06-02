Не Эльбрусом единым: топ-9 мест на Полярном Урале, где горы меняют цвет

Полярный Урал — место, где горы не похожи на себя привычных. Здесь нет очередей на тропах, зато есть ледники, которые тают на глазах, озеро глубиной 136 метров и камни, помнящие дно Девонского моря. Инструктор-проводник Анастасия Кусагалиева в беседе с интернет-изданием «Ямал-Медиа» рассказала, куда отправиться на Ямале за дикой природой, сколько это стоит и почему в одиночку в поход соваться не стоит.

Анастасия Кусагалиева родилась в Лабытнанги, но горы долгое время видела только из окна поезда. Интереса не было — не нашлось рядом зараженных страстью к вершинам. Все изменилось случайно: фотосессия, корпоративы, массовое восхождение на метеостанцию. Теперь она аттестованный инструктор-проводник по пешеходному туризму и трекингу, а заодно руководитель отдела маркетинга АНО «Полярный Урал».

Собеседница «Ямал-Медиа» перечислила главные точки притяжения для тех, кто ищет экзотику: этнографические туры, рыбалка, горные лыжи и даже «джип-туры» для любителей экстрима.

Что смотреть в первую очередь

Список достопримечательностей Полярного Урала тянет на отдельный тревел-гид:

Знак «Европа — Азия» — на 97-м километре от Лабытнанги, у станции Полярный Урал.

Природный парк «Ингилор» — 922 тысячи га с озерами, ледниками и крупнейшим стадом овцебыков. Популярный маршрут — «Большая Ямальская тропа». Вход по спецразрешению, иначе штраф.

Урочище Янгана-Пэ — «одинокие камни» возрастом почти 400 млн лет. Когда-то здесь было дно моря. «Горы имеют совершенно другой цвет», — отмечает Кусагалиева.

Нефритовая долина — с водопадом из нескольких ступеней (высота — от 2 до 10 метров) и залежами нефрита, яшмы, жадеита.

Озеро Большое Щучье — 136 метров глубины. Местные называют его ямальским Байкалом.

Озеро Хадатаеганлор — система из двух водоемов с кристально чистой талой водой от ледников.

Ледник Романтиков — на высоте 800 метров. Летом катаются на сноубордах, но ученые говорят: через несколько десятилетий он исчезнет.

Этностойбище «Земля надежды» — в 20 км от деревни Лаборовая. Там же находится самый северный храм на Ямале — Архангела Михаила.

Гора Рай-Из — тур выходного дня. У подножия с 2022 года играют свадьбы. Там же — старая метеостанция, которую волонтеры превратили в горный приют на 20 человек.

Когда ехать и сколько это стоит

Сезон — с марта по октябрь. Зимой маршрутов мало и нужна подготовка. Летом досаждают слепни, мошки и комары. Лучшее время — август: тепло, но насекомые уже отступают.

Примерные цены на 2026 год (без учета дороги до Ямала):

Поездка на трэколе в парк «Ингилор» к овцебыкам — от 28 тыс. рублей.

Четырехдневный тур на озеро Щучье на снегоболотоходе — 70 тыс. рублей.

Однодневный поход в Нефритовую долину на вездеходе — от 13 тыс. рублей.

Восхождение на ледник Романтиков — около 6 тыс. рублей.

Насколько комфортно

С инфраструктурой пока небогато. Единственный полноценный обустроенный маршрут (40 км вдоль реки Харбей) появился только в 2024 году. На нем есть стоянки с биотуалетами, беседками, кострищами и даже спасательный модуль, где можно обсушиться.

Связи в горах нет. Ходить в одиночку инструктор категорически не рекомендует. В регионе работает сообщество аттестованных проводников (в 2025 году обучение прошли 22 человека). Они передают данные о группах в МЧС и «Ямалспас», хотя до некоторых точек спасатели добираются долго.

Почему сюда едут, несмотря на сложности

По словам Кусагалиевой, Полярный Урал — это выход из зоны комфорта и проверка на прочность. Высоких гор (выше 2000 метров) здесь нет, но физически и психологически маршруты выматывают сильнее Кавказа. Главный бонус — почти полное отсутствие людей.

Из диких животных встречаются медведи, росомахи и волки. Но случаев нападения на туристов Кусагалиева не припомнила — волки больше досаждают оленеводам.

Как добраться

На поезде Москва — Лабытнанги или прямым рейсом до Салехарда. Асфальт есть только на трассе Харп — Лабытнанги. До остальных мест — только на технике повышенной проходимости.