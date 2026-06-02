Около 150 тыс. человек посетили мероприятия в честь Дня защиты детей в парках Подмосковья

Порядка 150 тыс. человек посетили праздничные мероприятия в честь Международного дня защиты детей, которые прошли в парках Подмосковья. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

В праздничный день, 1 июня, в 89 парках региона состоялось общеобластное мероприятие «Город профессий». В его рамках дети могли попробовать себя в различных профессиях. Также в программу вошли тематические мастер-классы, концерты, показательные выступления, спортивные состязания.

К примеру, в Раменском городском парке можно было поучаствовать в занятии спортивными танцами и викторине. В парке семейного отдыха Дубны прошло костюмированное шествие. В парке им. В. В. Воровского в Наро-Фоминске прошла выставка полицейской, пожарной и медицинской техники.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что количество многодетных в регионе выросло до 120 тыс.