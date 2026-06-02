Из Москвы на Ямал и к морю: как организовать интересный маршрут с горами и пляжами

С приходом лета жители Ямала традиционно потянулись к теплу и солнцу. Авиакомпании расширяют географию вылетов: из Ноябрьска и Надыма можно будет улететь в Минеральные Воды, а частота рейсов в Сочи выросла до четырех в неделю из Салехарда. Параллельно в округе меняется логистика на воде и на земле — некоторые теплоходные маршруты заменяют вертолетами, а на железной дороге готовятся к ночным ремонтам. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Что с авиацией

Летом 2026 года у ямальцев появится чуть больше возможностей улететь на юг. Из Ноябрьска и Надыма запланированы прямые рейсы в Минеральные Воды. Частота полетов в Сочи тоже увеличится:

Из Ноябрьска и Надыма — по два рейса;

Из Нового Уренгоя — три;

Из Салехарда — четыре.

Авиакомпания «Ямал» с 1 по 20 июня ввела сниженные тарифы на ряд направлений. Среди них — Москва — Салехард (32 и 232 рубля), Уфа — Салехард (438 рублей), Минеральные Воды — Салехард (478 рублей), Сочи — Салехард (486 рублей). Также льготные цены действуют на маршрутах в Надым и Ноябрьск.

Льгота распространяется на детей из многодетных семей. Купить такие билеты можно только на сайте авиакомпании, количество мест ограничено. Программа «Морошка» на минимальном тарифе не работает.

Основными направлениями остаются Москва и Тюмень. Пиковые нагрузки приходятся на начало июня и конец августа. В это время возникает дисбаланс: в начале лета самолеты из Тюмени летят на Север пустыми, а в конце августа возвращаются переполненными.

Новый терминал в Салехарде

В июне в окружной столице начнут строить новый аэровокзал. Открытие запланировано на 2028 год. Здание оснастят двумя телетрапами (как в Новом Уренгое), 11 стойками регистрации, две из которых — для самостоятельной. Старый терминал отремонтируют и оставят для внутренних авиалиний и вертолетных рейсов. Два здания соединит галерея. Работа аэропорта на время стройки не остановится.

Теплоходы и вертолеты: что меняется на воде

Летом сохранят востребованный маршрут Салехард — Катравож. Там ходит теплоход «Фарман Салманов» на 74 места с периодичностью раз в два дня. Останется и линия Березово — Салехард — Мужи, на которую в этом году поставят «Метеор».

В действии будут и другие направления:

Салехард — Шурышкары — Мужи;

Салехард — Питляр — Лопхари.

Маршрут Салехард — Яр-Сале откроется с 10 июня. При высоком спросе возможны дополнительные рейсы.

А вот маршрут Салехард — Новый Порт из расписания исключили. Его заменили вертолетами. Причина — погода: при сильном ветре на Обской губе поднимается короткая волна, и идти на теплоходе небезопасно. Вертолет же долетает за два часа вместо девяти с половиной. На лето запланировано 25 оборотных рейсов. Билеты в первую очередь продают по карте «Морошка» жителям Ямала. Только при недозагрузке за сутки их могут выставить в открытую продажу.

Также продолжают работать локальные маршруты:

Мужи — Восяхово;

Мужи — Азовы;

Яр-Сале — Сюнай-Сале;

Самбург — Уренгой.

Там используют скоростные суда КС-152 и КС-110. Пассажиропоток небольшой, но в отдаленных поселках эти рейсы очень ждут.

Железная дорога: ремонты и перекрытия

Летом на Ямале отремонтируют семь железнодорожных переездов и 36 км пути. Работы будут идти с 27 июня по 3 сентября, преимущественно в ночные часы — с 00:30 до 12:30 — чтобы не мешать движению.

Основные участки:

642 км (Новый Уренгой — Коротчаево) — перекрытия 14, 16 и 28 августа;

615 км (дорога к станции Нартовая) — 1–3 и 8 июля;

618 км (дорога на объекты «Газпром») — 27–28 июня, 2, 7–8 июля;

644, 648, 652 км — серия перекрытий в августе — начале сентября.

На некоторых участках альтернативных путей объезда нет. Водителей просят планировать поездки заранее. Схемы перекрытий опубликованы на сайте администрации Нового Уренгоя.

В прошлом году по соглашению правительства ЯНАО и РЖД отремонтировали 31 км пути и один переезд в районе Коротчаево — это сократило время пассажирских поездов на 20 минут. В этом году результат может быть не меньше. Параллельно продолжается ремонт вокзалов в Новом Уренгое и Лабытнанги.