Школы, сады и колледжи Рязанской области ждет капитальный ремонт

В Рязанской области в этом году развернулась масштабная работа по обновлению учебных заведений. Губернатор Павел Малков заявил, что капитальный ремонт затронет сразу десять школ. Об этом сообщает издание 7info .

Финансирование идет по двум каналам: национальный проект «Молодежь и дети» и Народная программа «Единой России». Список внушительный — в него попали школы в Михайловском, Скопинском, Кораблинском, Сараевском, Захаровском, Сасовском, Рязанском, Сапожковском и Спасском округах, плюс городская школа № 19/25 в самой Рязани. Подрядчики займутся всем по максимуму: приведут в порядок сами помещения, фасады, заменят старые инженерные коммуникации, закупят современное оборудование и удобную мебель.

Но школами дело не ограничивается. В планах — серьезное преображение и среднего профессионального образования. Как уточнил губернатор, отремонтируют учебные корпуса в колледже имени Комарова, в колледже электроники и в технологическом колледже. А в политехническом колледже работы пройдут с двойным охватом: обновят не только учебный корпус, но и общежитие. Это значит, что и учиться, и жить студентам станет комфортнее.

Есть хорошие новости и для самых маленьких жителей региона. Шесть детских садов в Рязани, Спасске, Касимове и Скопине тоже ждет капитальное обновление. Эти работы финансируются уже по другому нацпроекту — «Семья». Итог всей этой активности вполне предсказуем и важен: для детей, студентов и дошколят создают современные, безопасные и по-настоящему комфортные условия. Старые здания, прохудившиеся коммуникации и унылые интерьеры уходят в прошлое, уступая место продуманным пространствам, где хочется учиться, расти и проводить время с удовольствием.

Ранее сообщалось, что в Домодедове на 60% завершили капремонт детского сада при Востряковском лицее.