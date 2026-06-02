С возрастом волосы нередко теряют насыщенный цвет и здоровый блеск, даже если седина еще не дала о себе знать. Пряди становятся тусклыми и безжизненными, и это, как объяснила « Вечерней Москве » врач-дерматолог, трихолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова, совершенно естественный физиологический процесс.

По ее словам, секрет кроется в строении волоса: его верхний слой — кутикула — в молодости состоит из шести-восьми плотно прилегающих слоев, которые отлично отражают свет и обеспечивают гладкость. С годами количество этих слоев сокращается до двух-трех, поверхность становится неровной, отражательная способность падает — и волосы теряют блеск.

Медик добавила, что полностью остановить возрастные изменения, увы, нельзя. Но это не значит, что нужно опустить руки. Правильный уход способен заметно улучшить внешний вид. Специалист советует обратить внимание на профессиональные парикмахерские процедуры вроде популярных уходов «Счастье для волос» — они насыщают стержень полезными компонентами и временно «запечатывают» кутикулу. В домашних условиях тоже можно многое сделать: регулярные качественные маски, кондиционеры и несмываемые средства помогают поддерживать гладкость и блеск.

Не менее важно и то, что попадает на тарелку. Волосам нужны строительные материалы и питательные вещества изнутри. Трихолог подчеркивает: в рационе обязательно должны быть зелень и зеленые овощи (богаты витаминами и микроэлементами), а также грецкие орехи и растительные масла, например оливковое — отличные источники жирных кислот омега-3. Именно эти компоненты критически важны для эластичности и блеска. Так что правильное питание и здоровый образ жизни в целом помогут сохранить красоту и здоровье волос на долгие годы.

