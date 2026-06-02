«Схватил за волосы, избил, устроил погром»: почему беременную Викторию Салибекову и ее мужа выгнали из «Дома-2»?

На съемках реалити-шоу «Дом-2» произошел жестокий конфликт: участница Карина Тетуева заявила, что беременная Виктория Салибекова ждет ребенка не от своего мужа Тиграна, сообщает The Voice. Эта фраза спровоцировала драку.

Отмечается, что Тигран схватил Карину за волосы и начал избивать ее. К нему присоединилась Виктория, а позже и ее мать Вероника Лысковец.

Сам момент конфликта в эфир не попал. Однако в Сети появились фотографии, на которых видны синяки на ногах Карины. Также сообщается, что стороны устроили погром на кухне, крушили посуду. Другим участникам шоу удалось их угомонить. После этого администрация проекта приняла решение выгнать Тиграна и Викторию.

Ведущая Светлана Прель подтвердила эту информацию. Она также выразила опасения по поводу воспитания их двухлетнего сына.

«Боюсь, что в этой семье возможны физические и моральные наказания», — заявила Прель.

Напомним, что Тигран Салибеков появился в «Доме-2» еще в 2011 году. В конце года он женился на Юлии Колисниченко. Пара развелась в 2022 году. Юлия обвиняла бывшего мужа в жестоком обращении с их тремя сыновьями.

В начале 2023 года Тигран вернулся в проект. В мае 2024 года у него и Виктории родился сын.

Карина Тетуева, по имеющейся информации, в полицию не обращалась. Но скандал уже получил широкую огласку. Поклонники шоу требуют разобраться в ситуации и наказать виновных.

Ранее сообщалось, что бывшая теща экс-участника «Дома-2» Романа Капаклы усомнилась в его отцовстве.