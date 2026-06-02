Вкусный сезон с оговоркой: диетолог рассказала, кому нельзя есть персики

В России стартовал сезон персиков — сочных и ароматных плодов, которые многие ждут с нетерпением. В них масса витаминов и полезных минералов, но, как предупреждает диетолог и нутрициолог Ирина Писарева, при определенных условиях любимый фрукт может обернуться проблемами со здоровьем. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По ее словам, в группе риска — люди с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Персики способны нарушать кислотность желудка, а потому при язве или гастрите в стадии обострения от них лучше отказаться. Не стоит налегать на сладкую мякоть и диабетикам: высокое содержание сахара делает фрукт не самым безопасным выбором при этом диагнозе. И, разумеется, индивидуальная непереносимость или аллергия — еще одна веская причина пройти мимо прилавка с персиками.

Но если противопоказаний нет, важно правильно распорядиться покупкой. Писарева дает простые, но дельные советы по хранению. Первым делом фрукты нужно извлечь из полиэтиленового пакета — в нем быстро образуется конденсат, а влажная среда идеально подходит для развития плесени. Мыть все плоды заранее тоже не стоит. Лучше сразу рассортировать: более спелые персики отправить на стол, а твердые оставить дозревать. Ускорить процесс поможет бумажный пакет, теплое место и соседство с яблоками — они выделяют этилен, который естественным образом приближает мягкость и сладость.

