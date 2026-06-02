Вечер перед ЕГЭ: психолог предупредила об опасности энергетиков накануне

За день до ЕГЭ мозг выпускника и так работает на пределе, так что попытки зубрить всю ночь напролет приносят только вред. Психолог онлайн-школы ЕГЭLand Алиса Токарева в беседе с NEWS.ru объяснила: в последние часы перед экзаменом многие школьники начинают действовать нерационально — хватаются за новые темы, пытаются закрыть все пробелы, бесконечно перелистывают конспекты и устраивают себе нервные проверочные.

По ее словам, что характерно, в эту ловушку чаще попадают не слабые ученики, а отличники, привыкшие все контролировать. На деле такой штурм приводит не к росту результата, а к эмоциональному и когнитивному перегрузу. Информация почти не усваивается, зато тревога растет как снежный ком.

Эксперт добавила, что еще одна типичная ошибка — хаотичное метание между темами. Выпускники бессистемно переключаются с одного задания на другое, стремясь охватить необъятное. Психолог советует вместо этого сосредоточиться на коротком анализе собственных ошибок и повторить только ключевые, самые важные вопросы — без паники и без попыток освоить за ночь то, что не выучилось за год.

По ее мнению, отдельная тема — искусственные стимуляторы. Энергетики, литры кофе и успокоительные — плохие союзники перед ЕГЭ. Они могут дать обратный эффект: скачки тревожности, проблемы со сном, сонливость или, наоборот, невозможность сосредоточиться в самый ответственный момент. Сон — это не роскошь, а прямой канал к вниманию, скорости обработки информации и способности держать концентрацию несколько часов подряд.

Психолог резюмировала, что вечером перед экзаменом лучше не погружаться в обсуждение того, кто что выучил, и какие задания самые сложные. Такие разговоры почти никогда не помогают, зато моментально разгоняют тревогу и создают иллюзию, что ты отстаешь от всех. Вместо этого стоит выдохнуть, отключить гаджеты и лечь спать вовремя — это сейчас важнее любого конспекта.

