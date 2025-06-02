Бывший нападающий «Торонто» будет выступать за «Сибирь»

Нападающий Никита Сошников, в минувшем сезоне выступавший за «Адмирал», подписал двухлетний контракт с новосибирской «Сибирью».

Сошников стал третьим бомбардиром клуба из Владивостока, набрав 41 (22+19) очков в 57 матчах. В плей-офф нападающий отметился 5 (3+2) баллами в пяти играх.

В КХЛ Сошников выступал за «Атлант», «Салават Юлаев», ЦСКА, «Авангард», «Трактор». Также форвард пробовал закрепиться в НХЛ, где в сумме провел 90 матчей за «Торонто», «Сент-Луис» и «Айлендерс», набрав в этих играх 16 (8+8) очков.

«Сибирь» в минувшем сезоне заняла седьмое место на Востоке, а в первом раунде плей-офф уступила «Салават Юлаеву» со счетом 3-4.

Ранее стало известно, что защитник нижегородского «Торпедо» Кирилл Кирсанов подписал контракт с клубом НХЛ «Лос-Анджелес Кингз».