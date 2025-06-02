Защитник «Торпедо» Кирсанов попробует свои силы в НХЛ

Россиянин был задрафтован клубом из Калифорнии в 2021 году в третьем раунде под общим 84-м номером.

22-летний Кирсанов два последних сезона провел в Нижнем Новгороде, а до этого играл в КХЛ за СКА и подмосковный «Витязь». В минувшем сезоне он 34 раза выходил на лед в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 7 (3+4) очков.

В «Лос-Анджелесе» в минувшем сезоне выступали защитник Владислав Гавриков и нападающий Андрей Кузьменко. У россиян закончились контракты, но руководство клуба выразило заинтересованность в их продлении.

В «Торпедо» также сообщили о возвращении в клуб нападающего Алексея Кручинина, минувший сезон проведшего в «Северстали». Ранее стало известно, что нижегородский клуб покинет опытный форвард Дмитрий Кагарлицкий.