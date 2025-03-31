Бывший партнер Овечкина в следующем сезоне может перейти в СКА

Обладатель Кубка Стэнли в составе «Вашингтон Кэпиталз» защитник Дмитрий Орлов в следующем сезоне перейдет в СКА, сообщает телеграм-канал «Mash на спорте».

Летом выступающий за клуб НХЛ «Каролина Харрикейнз» Орлов станет неограниченно свободным агентом. По данным канала, переговоры с 33-летним защитником велись еще год назад, одновременно с бывшим партнером Орлова по «Вашингтону» Евгением Кузнецовым, но Дмитрий решил провести еще сезон в НХЛ.

Орлов дебютировал в НХЛ в сезоне-2011/12 и выступал за «Вашингтон» до весны 2023 года, когда был обменян в «Бостон». Летом того же года он заключил двухлетний контракт с «Каролиной», получив самую высокую зарплату в своей заокеанской карьере — $7,75 млн за сезон.

За 14 сезонов в НХЛ Орлов провел 859 матчей, в которых набрал 325 (76+249) очков.

«Mash на спорте» утверждает, что Орлов уже пообщался с Кузнецовым и получил от того самые позитивные отзывы о петербургском клубе: стадион, спортивный блок и медицина на высшем уровне, а звездам НХЛ многое позволено.

Ранее НХЛ изменила аватарки в своих соцсетях в честь погони Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки, добавив в них изображение российского форварда.