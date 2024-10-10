Бывший пресс-секретарь Дурова рассказал, на что Болгар спустила $18 млн с его счета

Ирина Болгар, называвшая себя матерью детей основателя Telegram Павла Дурова, потратила на люксовые бренды и ювелирные украшения 18 млн долларов со счетов интернет-предпринимателя, пишет Baza со ссылкой на бывшего пресс-секретаря Дурова Георгия Лобушкина.

Он рассказал, что в 2019 году Дуров перевел Болгар 7 млн долларов на троих детей, разделив платеж на два транша. Лобушкин отметил, что на каждого ребенка по достижению 23-летнего возраста таким образом должно было уходить по 10 тыс. долларов в месяц.

После развода Дуров разрешил тратить Болгар со своего счета деньги, однако до того момента, как не обнаружил там «дыру» в 18 млн долларов. После этого доступ к счету Павла был ограничен. Лобушкин считает, что именно по этой причине Болгар задумалась над судебными процессами в отношении экс-супруга.

Болгар обвинила Дурова в насилии над детьми и потребовала 150 тыс. евро в месяц в качестве алиментов. Новости об этом появились одновременно с задержанием Дурова во Франции в августе 2024 года. Женщина заявила, что состояла в отношениях с Дуровым 10 лет и считает Telegram «совместно нажитым имуществом».

10 октября Дуров празднует свое 40-летие. С 2016 года он входит в список 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes. В 2022 году Forbes признал его самым богатым экспатом в ОАЭ.

По данным Forbes 2024 года Дуров занимает 120-е место в списке самых богатых людей мира. Его состояние оценивается в 15,5 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что девушка Павла Дурова Юлия Вавилова потеряла ребенка на фоне ареста предпринимателя в августе.