Бывший президент РПЛ Хачатурянц может войти в правление «Спартака»

Бывший президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатуряц может войти в правление московского «Спартака». О факте переговоров узнал «Чемпионат».

По данным издания, связанные с Хачатурянцем компании будут ежегодно переводить клубу более 5 млрд руб., что снизит финансовое давление с «Лукойла», который при этом останется главным спонсором красно-белых. Взамен Хачатурянц получит широкие полномочия в кадровых решениях. Как отмечает «Чемпионат», именно за ним будет последнее слово при назначении/увольнении главного тренера.

Издание подчеркивает, что переговоры еще не завершены.

Известно, что Хачатурянц является давним поклонником «Спартака». Его назначение в клуб обсуждалось еще три года назад, когда Леонид Федун передавал клуб «Лукойлу».

Ашот Хачатурянц работал главой судейского комитета РФС, а в ноябре 2021 года был избран президентом РПЛ, но покинул пост спустя семь месяцев.

После десяти туров «Спартак» занимает пятое место в РПЛ, на три очка отставая от лидирующего ЦСКА. 5 октября красно-белые встретятся в дерби с армейцами.