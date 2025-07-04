Бывший тренер «Химок» возглавил «Реал»

Итальянец приступит к своим обязанностям после Евробаскета-2025. Скариоло является одним из самых титулованных тренеров в европейском баскетболе. За десять лет руководства сборной Испании он выиграл чемпионат мира и четырежды — чемпионат Европы.

На клубном уровне Скариоло работал с итальянскими «Миланом» и «Виртусом», испанскими «Тау Керамикой» и «Уникахой», словенской «Олимпией». Для специалиста это второй приход в «Реал» после трех сезонов в 1999–2002 годах. В 2008–2010 годах Скариоло возглавлял подмосковные «Химки».

Также у 64-летнего специалиста есть опыт работы в НБА. Итальянец был ассистентом главного тренера в «Торонто Рэпторс», которые стали чемпионами в 2019 году.

Ранее сообщалось, что семь российских теннисистов вышли в третий круг Уимблдона в одиночном разряде.