Пятеро российских теннисисток и двое теннисистов вышли в третий круг Уимблдона
Семь россиян сыграют в третьем круге Уимблдона в одиночном разряде
Фото: [Камилла Рахимова/WTA]
На травяном турнире Большого шлема Уимблдоне в третий круг пробились пятеро российских теннисисток и двое теннисистов.
В женской сетке турнира продолжат борьбу Мирра Андреева, Екатерина Александрова, Людмила Самсонова, Анастасия Павлюченкова и Камилла Рахимова.
Отдельно нужно отметить Камиллу Рахимову. 80-й номер рейтинга WTA выбила из турнира пятую ракетку мира итальянку Ясмин Паолини — 4:6, 6:4, 6:4.
У мужчин в третий круг вышли Андрей Рублев и Карен Хачанов. Особенно сложным был матч второго круга у Хачанова. Россиянин в пяти сетах сломил сопротивление японца Синтаро Мотидзуки, занимающего лишь 144-е место в рейтинге АТР.
Ранее Андрей Рублев объяснил большое количество поражений сеяных игроков на старте Уимблдона.