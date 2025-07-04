Пятеро российских теннисисток и двое теннисистов вышли в третий круг Уимблдона

На травяном турнире Большого шлема Уимблдоне в третий круг пробились пятеро российских теннисисток и двое теннисистов.

В женской сетке турнира продолжат борьбу Мирра Андреева, Екатерина Александрова, Людмила Самсонова, Анастасия Павлюченкова и Камилла Рахимова.

Отдельно нужно отметить Камиллу Рахимову. 80-й номер рейтинга WTA выбила из турнира пятую ракетку мира итальянку Ясмин Паолини — 4:6, 6:4, 6:4.

У мужчин в третий круг вышли Андрей Рублев и Карен Хачанов. Особенно сложным был матч второго круга у Хачанова. Россиянин в пяти сетах сломил сопротивление японца Синтаро Мотидзуки, занимающего лишь 144-е место в рейтинге АТР.

Ранее Андрей Рублев объяснил большое количество поражений сеяных игроков на старте Уимблдона.