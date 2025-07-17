Бывший тренер «Пари НН» назвал клуб самым уязвимым для критики в РПЛ
Тренер Гончаренко назвал «Пари НН» самым уязвимым для критики клубом РПЛ
Фото: [ФК «Пари НН»]
Известный белорусский тренер Виктор Гончаренко в разговоре с «Чемпионатом» высказался о критике в адрес своего последнего клуба — «Пари НН».
По его мнению, пресса поверхностно подошла к оценке подготовки и трансферов волжан.
«Надо сказать, что это самый уязвимый клуб для критики в РПЛ. Ни одну команду так не фигачат. «Ахмат» — боимся критиковать, московские команды — понятно, «Зенит» — тем более. У «Краснодара» Сергей Николаевич умеет найти правильный подход, чтобы о нем хорошо писали. У «Рубина» тоже огромные ресурсы. Тот же «Урал», который я хорошо знаю, гораздо меньше критикуют, потому что Григорий Викторович может сразу 100 человек обзвонить и всем вставить», — рассказал Гончаренко.
Поэтому, считает специалист, журналисты обрушиваются на «беззащитный» «Пари НН». По мнению Гончаренко, клубу необходимо поменять имидж, чтобы противостоять негативной информации в СМИ.
В минувшем сезоне под руководством Гончаренко «Пари НН» занял 13-е место в РПЛ, уступил в переходных матчах «Сочи», но остался в высшем дивизионе после исключения «Химок». Гончаренко по окончании сезона покинул клуб.
Ранее в России 48-летний специалист работал «Кубани», «Урале», ЦСКА, «Уфе» и «Краснодаре».
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