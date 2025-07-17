Бывший тренер «Пари НН» назвал клуб самым уязвимым для критики в РПЛ

«Надо сказать, что это самый уязвимый клуб для критики в РПЛ. Ни одну команду так не фигачат. «Ахмат» — боимся критиковать, московские команды — понятно, «Зенит» — тем более. У «Краснодара» Сергей Николаевич умеет найти правильный подход, чтобы о нем хорошо писали. У «Рубина» тоже огромные ресурсы. Тот же «Урал», который я хорошо знаю, гораздо меньше критикуют, потому что Григорий Викторович может сразу 100 человек обзвонить и всем вставить», — рассказал Гончаренко.