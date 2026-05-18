Бывший участник «Дома-2» Тигран Салибеков вновь станет отцом

В семье известного бывшего участника «Дома-2» Тиграна Салибекова и его супруги Виктории грядет пополнение: пара сообщила, что ждет второго общего ребенка, пишет The Voice.

В ролике, опубликованном в соцсетях, показан их сын, на котором надета футболка с надписью «Старший брат». Также супруги показали положительный тест на беременность и снимок УЗИ. По их словам, они испытывают радость и умиротворение.

Поклонники пары мгновенно отреагировали на пост: они искренне порадовались за Тиграна и Викторию, оставив множество поздравлений с пожеланиями счастья и здоровья будущему малышу.

Этот ребенок станет вторым общим для супругов. Однако у самого Тиграна уже есть трое сыновей от предыдущих отношений. Матерью этих детей является его бывшая жена Юлия Колисниченко. Их брак распался со скандалом в 2022 году и с тех пор, по словам Юлии, Тигран практически не участвует в жизни их общих сыновей.

Стоит отметить, что и отношения Тиграна с нынешней женой Викторией нельзя назвать простыми. В 2025 году пара расходилась, и девушка даже забрала сына. Свой поступок она объяснила тем, что Тигран не поддержал ее в трудный момент. Однако спустя некоторое время супругам удалось помириться.

