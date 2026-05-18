Проблемы с печенью начинаются незаметно: 8 вещей, которые делают хуже каждый день

Алкоголь — далеко не единственный враг печени: вредить ей могут продукты, напитки, добавки и даже плесень дома, пишет The Telegraph со ссылкой на британского врача Гарета Мориса-Стиффа, работающего с пациентами с жировой болезнью печени. По его словам, до четырех из пяти случаев заболеваний печени остаются невыявленными, хотя на ранней стадии орган может восстановиться всего за три-шесть месяцев.

Главная угроза — ультрапереработанная еда: фастфуд, переработанное мясо, продукты с подсластителями, сиропами и добавками. Печень тяжело справляется с такой «химией» и начинает откладывать жир.

Второй пункт — диетические газировки: искусственные подсластители могут быть для печени даже хуже обычного сахара.

Опасны и избыток сахара с фруктозой: соки, сладкие напитки, фраппучино и продукты с кукурузными сиропами лучше заменить водой и цельными фруктами.

Еще один риск — БАДы и травы. Врач предупреждает, что витамины A, C, B, D, одуванчик и даже расторопша могут навредить, особенно вместе с лекарствами.

Отдельно эксперт выделил менопаузу: после снижения уровня эстрогена риск жировой болезни печени у женщин растет.

Также печени могут вредить мясо и овощи с пестицидами, антибиотиками и гормонами. Помимо прочего не стоит забывать про вездесущий микропластик.

Последний пункт — грибок и домашняя плесень. Их споры могут попадать в кровь и вызывать воспаление.

Чтобы снизить риски, врач советует есть меньше переработанной еды, проверять добавки с фармацевтом, выбирать качественные продукты, чаще пить воду, заниматься спортом и бороться с сыростью дома.