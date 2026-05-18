С 1 июня меняются пенсии и налоги: кто получит доплаты и «кешбэк» от государства

С 1 июня 2026 года в России вступают в силу изменения, которые затронут пенсионеров, семьи с детьми, абонентов связи и компании, работающие с импортом и цифровым рублем. Часть нововведений даст прямую прибавку к доходам, часть усилит контроль со стороны ФНС. Интернет-издание «Подмосковье сегодня» разбирается в главных новшествах.

Доплаты к пенсии

С начала июня вырастут выплаты нескольким категориям пенсионеров. Тем, кто достиг 80 лет, удвоят фиксированную выплату к страховой пенсии — прибавка составит 9 584,69 рубля в месяц (без коэффициентов). Столько же добавят тем, кому в мае впервые установили инвалидность I группы. Перерасчет пройдет автоматически, но две надбавки одновременно не положены: либо за возраст, либо за инвалидность.

Работающим пенсионерам после увольнения «дотянут» все пропущенные индексации и пересчитают пенсию по нормам для неработающих. Пенсионеры с иждивенцами смогут обратиться в Социальный фонд за увеличением фиксированной части пенсии на треть — на 3 194,90 рубля за каждого иждивенца, максимум за троих.

Семейная налоговая выплата

С 1 июня отделения Социального фонда начнут принимать заявления на ежегодную семейную налоговую выплату — по сути, возврат части уплаченного НДФЛ для семей с детьми. Мера ориентирована на родителей с двумя и более детьми и в среднем снижает реальную ставку налога примерно с 13 до 6%.

Право на выплату есть у семей с минимум двумя детьми (родными, усыновленными или под опекой) до 18 лет либо до 23 лет при очном обучении. Родители и дети должны быть гражданами РФ и налоговыми резидентами. У хотя бы одного родителя должен быть доход, облагаемый НДФЛ по ставке 13% (зарплата, часть доходов ИП на общей системе, гонорары). Самозанятые и ИП на упрощенке без НДФЛ, а также родители с долгами по алиментам к программе не допускаются.

Среднедушевой доход семьи не должен превышать полуторный прожиточный минимум трудоспособного населения в регионе. В расчет включают большинство официальных доходов, кроме маткапитала и некоторых разовых соцвыплат. Дополнительно действует имущественный ценз: при «избыточном» наборе жилья, земли, гаражей и автомобилей могут отказать.

Заявление подают с 1 июня по 1 октября через «Госуслуги», клиентскую службу СФР или МФЦ. Нужны паспорт, СНИЛС, реквизиты счета, документы на детей, для студентов — справка об очной форме. Часть сведений фонд получит сам, при необходимости дополнительных документов дают до 10 рабочих дней.

Новые тарифы на телефонные номера

С 1 июня вырастет госпошлина за выделение новых номеров телефонов. За один номер в российском плане нумерации или единой сети связи оператор заплатит 100 рублей. На уже действующие номера это не распространяется. Исключения предусмотрены для ряда служебных кодов. Для абонентов изменение может быть заметно при подключении «красивых» номеров, если оператор включает госпошлину в цену услуги.

Импорт из ЕАЭС

Для автоперевозок из стран ЕАЭС с 1 июня 2026 года запускается система СПОТ. Ввоз товара без документа о предстоящей поставке (ДОПП) и связанного с ним QR-кода станет невозможен.

Импортер или его посредник обязан не позднее чем за два дня до пересечения границы оформить ДОПП через систему ФНС, указать участников сделки, перечень товаров, данные автомобиля и сумму обеспечительного платежа, а затем внести этот платеж. Перевозчик должен иметь QR-код при въезде и предъявлять его таможне. При отсутствии кода фуру с грузом в Россию не пустят.

Цифровой рубль и долги

С 1 июня по 31 декабря 2026 года вступает в силу особый порядок работы ФНС с задолженностями организаций и ИП в части цифрового рубля.

Решения о взыскании долгов, внесенные в реестр, автоматически считаются направленными оператору платформы цифрового рубля. Налоговая в электронном виде информирует платформу о сумме долга, ее изменении и о приостановке операций по цифровому счету. После получения такой информации операции в цифровых рублях блокируются на сумму «минуса» по Единому налоговому счету. При частичном погашении задолженности ФНС передает обновленные данные для разблокировки лишних средств.

Фактически цифровые кошельки компаний и ИП становятся для ФНС еще одним инструментом взыскания налоговой задолженности наряду с обычными банковскими счетами.

