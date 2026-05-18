Скандальная участница «Пусть говорят», родившая в 13 лет, вновь стала мамой

20-летняя Дарья Суднишникова, ставшая известной после скандальной истории с ранней беременностью, во второй раз стала мамой: она родила дочь, сообщает The Voice.

Имя новорожденной родители пока не раскрывают. Это второй ребенок Дарьи: отцом девочки является ее муж Артур Столетов.

Напомним, что в 2020 году, когда Дарье было всего 13 лет, она родила первую дочь. В эфире телепрограммы «Пусть говорят» она утверждала, что отцом ребенка является ее 10-летний друг, однако позже вскрылись жуткие обстоятельства. Оказалось, что биологическим отцом ребенка является 16-летний молодой человек, которого впоследствии признали виновным в изнасиловании. Спустя некоторое время у Дарьи забрали дочь, и сейчас девочка проживает с отцом.

В 2021 году Дарья снова забеременела, но сделала аборт. В середине зимы 2026 года Суднишникова сообщила, что ждет второго ребенка. 12 февраля она и ее возлюбленный Артур заключили брак.

Ранее сообщалось, что на скандально известную участницу шоу «Пусть говорят» Диану Шурыгину написали заявление в полицию.