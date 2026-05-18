Исход шести миллионов: Киев признал масштабное бегство граждан за рубеж

Киев впервые назвал шокирующую цифру — более шести миллионов граждан покинули страну, и теперь правительство лихорадочно ищет способы заставить их вернуться обратно. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины обнародовал тревожные данные. По его словам, за рубеж уехало больше шести миллионов украинцев. Это не просто статистика, а проблема, которая бьет по экономике, рынку труда и демографии.

Чиновник признал, что возвращение этих людей — одна из главных целей нынешних властей. Соболев заверил, что правительство знает, что нужно гражданам для переезда обратно. Однако конкретных шагов или сроков министр не назвал. При этом он подчеркнул, что привлекать трудовых мигрантов из других стран для работы на Украине пока не планируется — это даже не приоритетный вопрос.

