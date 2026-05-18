Дроны ВСУ дотянулись до Латвии: нефтебазу в Резекне закрывают навсегда

Прилет по нефтехранилищу в латвийском Резекне поставил крест на работе целого предприятия — руководство приняло решение закрыть базу из соображений безопасности, несмотря на «небольшие», по их словам, убытки. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Страны Прибалтики ощутили последствия конфликта на своей шкуре. Нефтебаза, на территорию которой угодили украинские дроны, прекращает существование. Причина чисто прагматическая — безопасность. Больше рисковать никто не намерен.

Инцидент произошел четырнадцатого мая. Как именно беспилотники оказались над объектом в Резекне — официально не уточняется. Но результат налицо: компания признала ущерб, однако назвала его «небольшим». Весь урон, по данным журналистов, ляжет на плечи страховщиков. Точную сумму пока не называют, но ее покроет страховка.

