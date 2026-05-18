Около 10 тыс. га залежных земель введут в сельскохозяйственный оборот в Подмосковье в 2026 году

Порядка 10 тыс. га залежных земель введут в сельскохозяйственный оборот в Подмосковье в 2026 году. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«За счет ввода залежных участков в оборот и их дальнейшего возделывания хозяйства расширяют посевные площади для выращивания основных культур, также развивают животноводство. Кроме того, повышают экономические показатели — увеличивают объемы производства сельхозпродукции, реализуют инвестпроекты и создают новые рабочие места на сельских территориях», — отметил и. о. главы министерства Виталий Мосин.

Речь идет о землях, которые не использовались по целевому назначению более 5 лет. Первыми округами, где начали вводить земельные участки, стали Клин и Серпухов. Там в оборот ввели 30 и 39,1 га соответственно. Больше всего земель в этом году введут в Волоколамске, Рузе и Воскресенске.

В 2025 году в регионе ввели в оборот свыше 7 тыс. га таких земель.

