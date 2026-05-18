«Урбис» выходит на патруль: в Дмитрове полиция сможет ловить нарушителей без звука

В Дмитровском округе на одном из предприятий запустили производство новой линейки электромобилей «Урбис», предназначенных специально для правоохранительных органов. Легкие, маневренные и бесшумные машины будут использоваться на массовых мероприятиях в крупных городах, где важны мобильность, экологичность и отсутствие лишнего шума. Как пишет REGIONS , первые образцы уже отправлены на государственные испытания.

Дмитровский завод, давно известный выпуском электробусов, гольфкаров и коммунальной техники, расширил линейку. Теперь предприятие приступило к производству полицейских электромобилей под названием «Урбис». Клиентами завода, как сообщается, являются как частные лица, так и крупные организации, включая Минобороны и Министерство внутренних дел РФ.

Новые машины созданы специально для работы правоохранителей в условиях крупных городов. Главные преимущества — мобильность, экологичность и низкий уровень шума. Бесшумный ход особенно важен при проведении массовых мероприятий, где лишний звук может создавать дискомфорт или мешать работе.

Руководитель компании Алексей Михеев отметил, что у машин не только бюджетная цена, но и уникальные инженерные решения. По его словам, предусмотрена легкая замена аккумулятора, что критически важно при интенсивной эксплуатации.

Первые образцы «Урбиса» уже отправлены на государственные испытания. Если тесты пройдут успешно, предприятие готово выпускать до 300 таких спецмашин в год. Производственные мощности, как подчеркивают на заводе, позволяют легко масштабировать выпуск при необходимости.

Параллельно предприятие продолжает производство своего флагманского продукта — поливомоечных и подметальных электромобилей «Апекс». Эта техника уже активно используется коммунальными службами Москвы и других крупных городов России.

