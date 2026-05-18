Загадка школьной парты: реальный возраст Пугачевой вызвал споры в соцсетях

Споры вокруг возраста Аллы Пугачевой вспыхивают с завидной регулярностью. Официально Примадонна родилась 15 апреля 1949 года. Но сомнения у поклонников возникли давно. Один из главных аргументов — дружба с Кирой Прошутинской, известной журналисткой и телеведущей, которая родилась в 1945 году.

Сама Прошутинская несколько лет назад в интервью «МК» рассказывала об их общей школьной юности. По ее словам, она родилась на Заставе Ильича и жила там до 12 лет, а потом семья переехала на Крестьянскую Заставу. Она училась в 496-й школе, и Пугачева — тоже. Как уточнила Прошутинская, Алла Борисовна младше ее на три с половиной года. Когда они подружились, певице было 12-13 лет, а самой Кире — 15-16.

Еще один довод в пользу «более старшего» возраста — учеба в ГИТИСе. Однокурсницей Пугачевой там была певица Екатерина Шаврина, родившаяся в 1942 году. Шаврина позже в одном из интервью вспоминала, что они очень дружили в те годы. Сессии отмечали, собираясь у кого-то дома или в ресторане. Однажды с Аллой даже ходили в «Метрополь». По словам Шавриной, кавалеров они не обсуждали — в те годы это было не принято, — а вот про собак говорили часто. Никогда не ссорились.

Впрочем, есть и аргументы в пользу официальной версии. Однокурсником Пугачевой в музыкальном училище имени Ипполитова-Иванова был Михаил Шуфутинский, родившийся в 1948 году. Он старше Аллы Борисовны ровно на год. Кроме того, в израильском паспорте певицы (дарконе) также указана дата 15 апреля 1949 года. Подделать документ такого уровня практически невозможно.

Таким образом, у каждой из сторон есть свои доказательства. Но пока сама Алла Пугачева не комментирует эти домыслы, спор о ее реальном возрасте, скорее всего, продолжится.

