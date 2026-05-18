Церемония награждения победителей конкурса «Кадет года» прошла в Подмосковье

Торжественная церемония награждения победителей и призеров регионального конкурса «Кадет года» прошла в Московской областной думе. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

В конкурсе приняли участие более 180 учащихся кадетских классов региона. Ребята представляли 46 учреждений образования из 26 округов Московской области.

Участникам нужно было преодолеть 4 тура, в рамках которых они защищали свои проекты, демонстрировали физическую и творческую подготовку, исполняли вальс и писали эссе.

Среди девушек из 5–6 классов победу одержала Василиса Баскакова из Воскресенской кадетской школы, среди юношей 5–6 классов победил Максим Веретин из гимназии № 7 Подольска.

Среди учащихся 7–8 классов победителями стали Анна Молчанова из гимназии № 7 Подольска и Кирилл Блиставцев из школы № 26 Балашихи. Среди представителей 9–11 классов победу одержали Мария Фролова из школы № 32 Подольска и Артем Лудяков из Свердловской школы № 2 Лосино-Петровского.

