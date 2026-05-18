Работники «Мособлпожспаса» спасли пенсионера, который заблудился в лесу и провел там 5 дней

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» вместе с добровольцами отряда «ЛизаАлерт» нашли и вывели из леса пенсионера, который заблудился и провел в чаще 5 дней. Инцидент произошел в Шатуре.

Вечером 12 мая в службу «112» позвонила жительница, которая рассказала, что ее 70-летний супруг утром пошел гулять в лес и не вернулся. По словам женщины, ее муж отправился в лесной массив у поселка Мишеронский.

Спасатели оперативно прибыли на место и приступили к поискам. Операция длилась пять дней, в ней также приняли участие лесничие, волонтеры, полицейские.

Выяснилось, что пенсионер страдает потерей памяти и плохо ориентируется в пространстве. Найти его удалось на пятые сутки в 6 км от поселка. Мужчина был истощен и обезвожен. Ему оказали первую помощь, а затем на носилках вынесли из леса и передали медикам.

