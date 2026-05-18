Почему россияне в 2026 году отказываются от отпуска и куда все-таки едут

Россияне стали реже бронировать туры внутри страны, зато массово поехали в Турцию и Египет, сообщили интернет-изданию «Подмосковье сегодня» в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Данные продаж на лето 2026 года фиксируют серьезную разнонаправленную динамику, вызванную переходом населения к сберегательной модели потребления. О том, как меняются привычки туристов и куда они поедут этим летом, — в материале.

Отрицательная динамика по России

По данным АТОР, в этом году туроператоры фиксируют отрицательную динамику бронирований туров и отелей внутри страны на летний сезон. Основная причина — переход населения к сберегательной модели потребления, что подтверждается как статистикой Росстата, так и последними данными правительства. Туристы стали более тщательно и осторожно планировать свои поездки.

«Эффект экономии» и новые привычки

Тренд на экономию проявляется в нескольких ключевых моментах:

Сокращение длительности поездок: туристы стали меньше отдыхать на популярных направлениях;

Выбор формата питания: чаще выбирают либо туры без питания, чтобы сэкономить и готовить самим, либо, наоборот, отели «все включено». Как пояснили эксперты, на южных курортах России, особенно в Анапе и для семейного отдыха, формат «все включено» зачастую оказывается выгоднее, чем самостоятельное питание в городе.

Несмотря на текущее падение продаж, участники рынка ожидают, что итоговая статистика может улучшиться. Это связано с тем, что многие туристы будут принимать решения об отдыхе спонтанно — уже непосредственно в летние месяцы.

Плюсовая динамика за рубежом

В отличие от внутреннего рынка, в выездном туризме наблюдается плюсовая динамика продаж туров на лето.

Ключевые направления, которые выбирают россияне:

Турция и Египет: туристов привлекает простой и понятный формат «все включено», позволяющий точно спланировать бюджет отпуска;

Вьетнам и Таиланд: здесь выбирают туры с завтраками, так как при этом еда на месте стоит относительно недорого;

Китай: помимо традиционного пляжного Хайнаня, растет интерес к турам в материковый Китай и к комбинированным турам, включающим пляжи и экскурсии по городам.

Как ранее отметили в АТОР, после отмены безвиза пакетные туры в Саудовскую Аравию не будут дешевыми: недельный пляжный отдых на курортах Красного моря для двоих начинается от 350 тысяч рублей с перелетом, а есть предложения и свыше 1 миллиона рублей. При этом чартерных туристических программ не ожидается.