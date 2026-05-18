Картофель, мульча и профилактика деревьев: полный чек-лист дачника перед Троицей

Троица, которую в этом году отмечают 31 мая, для многих дачников стала негласным дедлайном. Считается, что все основные посадки нужно завершить именно до этого дня. Откуда пошла такая традиция и что именно надо успеть сделать на участке, рассказала агроном Людмила Воинкова. В списке — прополка, мульчирование, высадка рассады и даже подготовка опор для томатов.

Троица — один из великих христианских праздников, который отмечается на 50-й день после Пасхи. Вокруг него сложилось немало народных традиций и примет, в том числе связанных с дачными работами. Многие садоводы и огородники стараются завершить основные весенние посадки именно до этого дня.

У традиции «успеть все до Троицы» есть сразу несколько корней. С практической точки зрения к концу весны в большинстве регионов России устанавливается устойчивая погода. Почва достаточно прогревается для высадки теплолюбивых культур, а угроза возвратных заморозков практически исчезает. Это делает период до Троицы оптимальным для завершения весенних работ.

Народная традиция добавляет еще один важный элемент. Сразу после праздника начинается семидневный период, который называют «железная неделя». В это время, по поверьям, работать на земле недопустимо — земля превращается в железо, и урожай все равно погибнет. В народе говорили: «Земля именинница» — она отдыхает, и тревожить ее нельзя. Так сложилось устойчивое правило: все, что не успели сделать до праздника, приходится откладывать на несколько дней.

Важно понимать: официальная церковь не дает строгого запрета на садово-огородные работы после Троицы. Это скорее ориентир, сложившийся из практического опыта поколений.

Агроном Людмила Воинкова составила для aif.ru список из 12 важных дел, которые стоит успеть завершить на даче до праздника.

Список-памятка: 12 дел на даче до Троицы

Обработать почву. Аккуратно разрыхлить междурядья и убрать почвенную корку, которая мешает доступу воздуха к корням. Еще лучше — замульчировать посадки. Мульча сохранит влагу, замедлит рост сорняков и защитит корни от перепадов температуры.

Провести прополку. Молодые сорняки удалить гораздо проще, чем разросшиеся заросли. Если упустить момент, сорняки начнут отнимать у культурных растений влагу и питание.

Завершить посевы. Корнеплоды, бобовые и зелень еще можно успеть. Также пора высаживать теплолюбивые растения — огурцы, фасоль, кабачки, кукурузу. Ориентироваться на прогноз: заморозки могут погубить всходы.

Высадить рассаду. Томаты, перец, капусту и другие овощные культуры перед высадкой нужно закалить — постепенно приучить к открытому воздуху.

Посадить картофель. Выбрать клубни среднего размера без повреждений, предварительно прорастить их в светлом месте при температуре +15°C. В каждую лунку добавить горсть перегноя и щепотку золы.

Проредить всходы. Морковь, свекла, салат и редис требуют прореживания. Густые посадки мешают развитию корнеплодов, растения начинают конкурировать за свет, воду и питание.

Защитить от заморозков. При угрозе похолодания вечером обильно полить грядки — влажная почва медленнее остывает. После полива укрыть посадки спанбондом или пленкой. Особенно важна защита для огурцов, томатов, перцев и баклажанов.

Контролировать влажность почвы. Переувлажнение приводит к загниванию корней и грибковым заболеваниям. Поливать рано утром или вечером, когда испарение минимально.

Проветривать теплицу. В теплые дни открывать форточки или двери рано утром и оставлять до вечера. Это снизит влажность и предотвратит фитофтору и мучнистую росу. При ночной температуре ниже +12°C теплицу закрывать.

Опрыскать плодовые деревья и кустарники. До и после цветения провести профилактику от вредителей и болезней. Особое внимание уделить яблоням, грушам, вишням и смородине.

Подготовить опоры. Установить колышки или шпалеры для томатов, огурцов и фасоли заранее, чтобы потом не тревожить корни.

Заложить новый компост. Выкопать яму глубиной около 50 см, уложить дренаж из гравия, затем слоями — траву, листья, очистки, кофейную гущу, яичную скорлупу. Чередовать зеленые и коричневые материалы, пересыпая землей.

