В Подольске уже на 55% выполнили капремонт детсада при школе № 12

В Подольске уже на 55% выполнили капитальный ремонт детского сада при школе № 12. О ходе работ рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Учреждение площадью 1,9 тыс. кв. м расположено на улице Кирова. Его ремонтируют в рамках госпрограммы Подмосковья по нацпроекту «Семья».

Сейчас на площадке трудятся 50 рабочих. Уже завершены работы по демонтажу конструкций. Продолжаются общестроительные и отделочные работы, ремонт кровли и фасада, монтаж инженерных коммуникаций. Завершить ремонт планируется в 2026 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что к 1 сентября в регионе построят и отремонтируют более 50 школ.