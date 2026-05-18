В музеях Подмосковья впервые провели ночные церемонии бракосочетания

В подмосковных учреждениях в рамках акции «Ночь в музее» впервые провели церемонии бракосочетания. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

В частности, торжественные мероприятия прошли на площадках Серпуховского и Егорьевского историко-художественных музеев, Дома-музея В. В. Тихонова в Павловском Посаде, Зарайского кремля, Художественной галереи им. В. Коробкова в Лобне, Дмитровского кремля, музея М. Е. Салтыкова-Щедрина в Талдоме.

Регистрации проходили в период с 21:00 до 23:00. В общей сложности поженились более десяти пар.

«Выездные регистрации в музеях — это не просто модный тренд, а возможность прикоснуться к нашей истории. Ночной формат добавляет романтики, и, судя по первым отзывам, этот опыт оказался востребованным», — отметил глава министерства Андрей Кирюхин.

